LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il Dipartimento della Protezione Civile di Malta ha annunciato l’invio di 25 rilevatori di mine per aiutare la popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra. Questa è la seconda volta che Malta invia assistenza umanitaria all’Ucraina, dopo la fornitura di generatori nel gennaio dello scorso anno.

La donazione di rilevatori di mine fa parte del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea. I rilevatori verranno usati nelle zone ristrette dell’Ucraina.

Il ministro degli Interni Byron Camilleri ha dichiarato: “Ancora una volta Malta invia aiuti umanitari attraverso il meccanismo europeo di protezione civile. I rilevatori di mine verranno utilizzati in Ucraina, dove la popolazione sta attualmente soffrendo a causa della guerra”.

Fredrick Sammut, responsabile dell’assistenza e salvataggio del Dipartimento della protezione civile, ha spiegato che i rilevatori di mine saranno determinanti per garantire la sicurezza del popolo ucraino contro potenziali mine e altri pericoli nelle regioni colpite.

-foto DOI –

(ITALPRESS).

