Le auto cinesi sempre più protagoniste sulle nostre strade

Il mercato dell’auto cinese è da oltre un decennio il più grande del mondo. Era quindi inevitabile, che prima o poi, i costruttori locali arrivassero con i loro modelli anche sulle nostre strade. Si tratta però in molti casi di vetture che sono costruite in Cina ma progettate in Europa. xb2/tvi/abr/gsl