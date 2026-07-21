LBA Systems, pienamente operativa la joint venture tra Leonardo e Baykar

FARNBOROUGH (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Al Farnborough International Airshow, Leonardo e Baykar hanno annunciato il raggiungimento della piena operatività della loro joint venture LBA Systems, con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e la nomina dei vertici della nuova società, portando così a compimento la costituzione di un nuovo protagonista nel settore tecnologico dei sistemi a pilotaggio remoto. Leonardo e Baykar detengono ciascuna una quota del 50% della JV, che ha sede legale e operativa in Italia.

LBA Systems combina i sistemi elettronici all’avanguardia di Leonardo, l’integrazione di suoi payload ed equipaggiamenti nonché le sue solide competenze nell’approvazione e certificazione UE con la progettazione e lo sviluppo da parte di Baykar di piattaforme UAS avanzate, un ampio portafoglio che copre tutti i principali segmenti e processi e capacità produttive avanzate ed efficienti. La creazione di una Business Unit dedicata ai sistemi a pilotaggio remoto all’interno della Divisione Aeronautica di Leonardo consentirà un coordinamento e un’esecuzione efficaci delle attività commerciali e industriali.

Lorenzo Mariani, ad e direttore generale di Leonardo, ha dichiarato: “LBA Systems entra nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto, in rapida crescita, con un’offerta completa e competitiva. Fa leva su un’ampia gamma di sistemi proprietari di Leonardo, che possono essere integrati su diverse piattaforme di Baykar per soddisfare i requisiti di missione sempre più esigenti imposti dalle sfide operative odierne. L’avvio delle attività di LBA Systems rappresenta inoltre un esempio concreto dei pilastri della nostra strategia”. Per

Haluk Bayraktar, Ceo di Baykar, “LBA Systems è un’iniziativa importante che combina architetture autonome ad alta tecnologia e collaudate insieme e alla forza produttiva di Baykar con le avanzate capacità di payload e avionica di Leonardo. Con LBA Systems, offriremo al mercato globale soluzioni pronte e affidabili, andando oltre i concetti su carta. Questa partnership è un passo strategico che rafforzerà la base industriale della difesa sia in Europa che nei paesi alleati”.

LBA Systems opererà per co-sviluppare sistemi a pilotaggio remoto di nuova generazione, potenziati da intelligenza artificiale avanzata, resilienza informatica e interoperabilità multidominio, cogliendo opportunità sia nel mercato europeo sia in quello internazionale.

– Foto ufficio stampa Leonardo –

(ITALPRESS).