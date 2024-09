AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ottimo esordio nella nuova Europa League per la Lazio che, sul campo neutro di Amburgo, travolge la Dinamo Kiev con un netto 3-0: decisiva la doppietta di Boulaye Dia e la rete di Fisayo Dele-Bashiru. La formazione biancoceleste si rende protagonista di un grande avvio di partita, trovando la rete del vantaggio dopo appena 5′ con Dia: l’ex attaccante della Salernitana chiude un uno-due con Pedro e infila la sfera alle spalle di Bushchan. I padroni di casa accennano una reazione, ma fanno fatica a costruire delle azioni pericolose nella metà campo avversaria. Al 19′ la Dinamo Kiev perde per infortunio Ceballos e al suo posto mister Shovkovskyi decide di schierare Bilovar. Al 25′ Shaparenko tenta la conclusione dalla distanza, ma Provedel è attento e non si fa sorprendere. Dopo aver rischiato qualcosa, la Lazio mette a referto un uno-due devastante andando a segno prima con Dele-Bashiru e poi ancora con Dia, che realizza la sua personale doppietta. I biancocelesti, dunque, vanno al riposo in vantaggio 3-0. Nel secondo tempo gli uomini guidati da Marco Baroni non devono fare altro che amministrare l’ampio margine di scarto, mentre la compagine ucraina va alla ricerca di un gol che possa riaprire la contesa. Al 57′ Baroni perde Patric per infortunio e al suo posto manda in campo Gila. Per la Dinamo Kiev piove sul bagnato poichè al 72′ Braharu viene espulso per un brutto fallo su Zaccagni, segnalato dal Var. Dieci minuti più tardi anche la squadra capitolina resta in inferiorità numerica a causa di una follia di Noslin che, appena entrato, rifila una gomitata ad un avversario. Il rosso all’attaccante, però, non condiziona l’esito finale della partita. La Lazio porta a casa un netto successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev e inizia nel miglior modo possibile il proprio cammino in questa edizione dell’Europa League.

