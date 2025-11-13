ROMA (ITALPRESS) – “Due milioni e cento mila euro, di cui un milione e cento mila per Gaza e un milione per la Cisgiordania”, su quest’ultima, “con l’auspicio, però, di presentare un buon progetto che venga sposato dal ministero degli esteri per far lievitare questa somma in maniera sostanziosa”. È quanto previsto dai finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per fornire sostegno alle popolazioni. Lo ha spiegato il Presidente Francesco Rocca, rientrato dalla missione di 48 in Palestina.

“Per Gaza, parlando con il ministro della sanità dell’ANP, abbiamo concordato un intervento coordinato insieme all’OMS per la chirurgia ricostruttiva e la riabilitazione, perché sono decine di migliaia le persone che necessitano di interventi, tra cui tantissimi bambini. Sui territori occupati c’è un lavoro più complesso che faremo in accordo con il ministero degli esteri e l’agenzia per la cooperazione, lavorando sulle cliniche mobili nelle aree rurali e sul sostegno all’ospedale di Hebron che si trova in un punto nevralgico della Cisgiordania, in cui i bisogni sono enormi”, perché ha affermato, “è un’area continuamente soggetta a violenza”.

