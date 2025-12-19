Lazio, La Penna “Sulla Zes battaglia strumentale”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono mesi che le varie forze politiche della destra si rimbalzano la paternità di interventi sul governo affinché la Zes fosse estesa anche al Lazio. La realtà è che fin dall'inizio si è trattato di una battaglia strumentale". Lo ha detto il consigliere regionale del Lazio del Pd Salvatore La Penna, a margine dei lavori d'Aula per l'approvazione del bilancio. f04/mgg/azn