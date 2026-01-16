Lazio, Angelilli “Entro fine 2027 spenderemo tutti i fondi UE”

ROMA (ITALPRESS) - "E' stato un lavoro molto complesso ma siamo soddisfatti perché siamo in tabella di marcia, spenderemo tutti i fondi entro il 31 dicembre 2027 e per il 2026 abbiamo 640 milioni di euro. Saremo pronti il 1 gennaio 2028 per la prossima programmazione europea". Così Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, presentando le nuove opportunità della Programmazione regionale 2026/2028 cofinanziata dal FESR. "Il Lazio sta andando molto bene ma dobbiamo fare di più perché le sfide, soprattutto internazionali, sono tante - osserva - ma daremo manforte alle nostre imprese, soprattutto sull'export, accesso al credito ma anche fondo perduto. Ci aiuterà anche la Bei con 120 milioni per l'accesso al credito e 100 milioni dal governo nazionale per investimenti a fondo perduto". xb1/trl/mca3