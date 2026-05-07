L’azienda Usa Onsemi considera la Cina un hub globale dell’innovazione

Al Salone internazionale dell'automobile di Pechino 2026, leader del settore provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per osservare il futuro della mobilità. Tra loro c'era Hassane El-Khoury, amministratore delegato dell'azienda statunitense di semiconduttori Onsemi, che ha condiviso il suo entusiasmo per l'evento e le sue aspettative per una collaborazione più profonda con l'industria automobilistica cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)