Cina: un nuovo fossile fa luce sull’evoluzione della coda dei volatili

Gli uccelli odierni hanno code corte che terminano con un osso fuso, il pigostilo. I loro antenati dinosauri, al contrario, si trascinavano dietro lunghe code rettiliane. Ma come è avvenuta la transizione? Dei ricercatori cinesi hanno recentemente scoperto un nuovo fossile di uccello del Giurassico che potrebbe contribuire a fare luce sulla risposta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)