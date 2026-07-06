Home Video News Xinhua Cina: Chongqing, fermate autobus vengono dotate di aria condizionata
Cina: Chongqing, fermate autobus vengono dotate di aria condizionata
Alcune fermate degli autobus a Chongqing, nota come la "città fornace" per le sue estati torride, sono ora dotate di aria condizionata. Basta premere un pulsante e, su richiesta, viene anche nebulizzata dell'acqua rinfrescante. Un sollievo immediato dal caldo rovente mentre si aspetta l'autobus. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)