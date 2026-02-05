MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un’intervista rilasciata a RT, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia dopo che la parte russa ha raggiunto un accordo con gli americani su alcuni parametri per una soluzione ucraina. “Per la prima volta, sono state imposte nuove sanzioni, molto dure, contro le nostre più grandi compagnie petrolifere, Lukoil e Rosneft. Questo è accaduto un paio di settimane dopo l’incontro di Anchorage. Il presidente è rimasto sorpreso: ci siamo separati ad Anchorage con la Russia che sosteneva la proposta degli Stati Uniti per una soluzione globale della crisi ucraina”, ha affermato Lavrov.

La Russia si aspettava che gli americani convocassero una conferenza per discutere gli accordi raggiunti. “Ma quello che è successo sono state le sanzioni contro Lukoil e Rosneft. Inoltre, ora vengono imposte tariffe ai paesi che acquistano energia dalla Russia”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).