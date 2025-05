MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, ritiene “poco elegante” e irrealistica l’ipotesi di tenere dei colloqui di pace sull’Ucraina in Vaticano. “Immaginate il Vaticano come sede di negoziati: è un po’ poco elegante, direi, che dei Paesi ortodossi discutano di questioni legate all’eliminazione delle cause profonde (del conflitto ucraino) su una piattaforma cattolica”, ha sottolineato Lavrov, ricordando che “una delle cause profonde” è “la tendenza di Kiev a distruggere” la Chiesa russa ortodossa in Ucraina.

Lavrov ha poi osservato che il Vaticano, date le condizioni che si sono sviluppate oggi in Ucraina attorno all’ortodossia in generale e alla Chiesa ortodossa ucraina in particolare, non sarebbe “molto a suo agio” nell’accettare negoziati tra Mosca e Kiev. Il ministro russo ha dunque “suggerito di non sprecare capacità mentali nell’elaborare opzioni poco realistiche”, come riporta l’agenzia “Tass”. Lavrov ha preso parte oggi ad una conferenza di alto livello dedicata alle “Terre storiche della Russia meridionale”.

