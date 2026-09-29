Lavrov “L’Europa sta conducendo una guerra contro la Russia”

IPA88054596 - RUSSIA, VLADIVOSTOK - SEPTEMBER 3, 2026: Russia's Foreign Minister Sergei LAvrov attends a working breakfast between Russia's President Vladimir Putin and Indonesia's President Prabowo Subianto on the sidelines of the 2026 Eastern Economic Forum (EEF) at Far Eastern Federal University on Russky Island. Kristina Solovyova/POOL/TASS/Sipa USA

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “I paesi europei stanno conducendo una guerra contro la Russia, non c’è dubbio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine del Valdai International Discussion Club. “Beh, se ammettete che ci stanno sparando addosso con le loro armi e noi le abbattiamo, chiamatelo come volete. Ma non ho dubbi che questa sia una guerra che l’Europa sta conducendo contro di noi. Ne parliamo da molto tempo”, ha detto Lavrov citato dall’agenzia russa Tass.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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