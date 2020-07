CAGLIARI (ITALPRESS) – Quattro milioni di euro sono stati stanziati dalla Giunta regionale per i Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione (in misura non inferiore a due unità) nel periodo gennaio 2008-dicembre 2017. “I Comuni – ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis – potranno eseguire lavori di manutenzione forestale, rimboschimenti e imboschimenti, destinati a riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, oltre a forestazione urbana, lavori per sentieri e piste ciclopedonali destinati alla fruizione delle aree forestali e rurali, lavori fitosanitari”. “Rientrano nel finanziamento anche opere di prevenzione del rischio incendi e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato – ha aggiunto l’assessore Lampis – lavori di ingegneria naturalistica, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, sentieri, ruscelli e piccoli corsi d’acqua, e lavori di sistemazioni idraulico forestale. I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall’agenzia regionale Forestas, che fornirà anche gratuitamente le piante”. Il finanziamento si affianca a quello di 4 milioni di euro per i Comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione e di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati.

(ITALPRESS).