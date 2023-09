CAGLIARI (ITALPRESS) – Partirà dall’Ogliastra il nuovo progetto sperimentale della Regione per portare i servizi dell’Aspal più vicini ai cittadini. Si chiama Punto CPI e sarà uno sportello aperto, per il momento, una volta la settimana a Arzana, Baunei, Tertenia e Jerzu. I quattro sportelli che faranno capo al CPI di Lanusei consentiranno di offrire una gran parte dei servizi per il lavoro ai cittadini e alle imprese evitando loro lunghi viaggi per raggiungere la sede del CPI di Lanusei o quella decentrata di Tortolì. Oggi a Lanusei nella sede della Provincia, l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, insieme alla direttrice dell’Aspal, Maika Aversano, hanno presentato il progetto ai rappresentanti istituzionali del territorio e ai sindaci e hanno firmato un protocollo di intesa con i primi quattro cittadini che hanno aderito all’iniziativa. “L’amministrazione regionale si avvicina ai territori – dichiara l’assessore del Lavoro, Ada Lai. Patiamo dall’Ogliastra, decentrando i servizi per il lavoro, per poi continuare in tutta la Sardegna, attraverso un nuovo approccio di rete, basato su un modello di cooperazione con gli enti locali e le imprese. Ampliamo e diffondiamo capillarmente i punti CPI – sottolinea Lai – per dare una risposta alle esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che vivendo in zone periferiche hanno più difficoltà ad accedere ai servizi digitali. E’ un modello che cercheremo di portare con l’Aspal in tutta la Sardegna”.

“Il Punto CPI – spiega la direttrice generale dell’Aspal, Maika Aversano – è uno sportello, organizzato e gestito dai nostri Centri per l’Impiego, che consente a cittadini e imprese di poter avere servizi, supporto e consulenza a pochi passi da casa. Nel punto Cpi sarà come essere in una sede vera e propria dei Centri per l’impiego perchè non saranno solo fornite informazioni, ma si potranno avere tanti servizi: dall’orientamento all’accompagnamento al lavoro, all’iscrizione al collocamento mirato, al supporto per la scheda anagrafica o per partecipare ai cantieri di lavoro, solo per fare alcuni esempi”. Il punto Cpi aprirà a Arzana (Comune, mercoledì 9.00-12.00); Baunei – Santa Maria Navarrese (Circoscrizione comunale – Piazza Principessa di Navarra, martedì 9.00-12.00; Jerzu (Comune, mercoledì 9.00-12.00); Tertenia (Comune, venerdì 9.00-12.00). Tutti gli sportelli fanno capo al CPI di Lanusei e alla sede decentrata di Tortolì. Per info: [email protected].

foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).