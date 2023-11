Lavoro “green”, con Manpower 2000 posizioni aperte

MILANO (ITALPRESS) - La transizione ecologica è tra i fattori che più di altri sta influenzando l'evoluzione del mondo del lavoro, e i cosiddetti "green collar" sono già oggi tra le figure più richieste dalle organizzazioni. Secondo quanto evidenziato nello studio The Greening World of Work di ManpowerGroup, l'aumento della richiesta di queste figure è guidato da un maggiore impegno delle imprese sui temi ESG, spinto da una crescente domanda di governi, investitori, dipendenti e consumatori che chiedono azioni più coraggiose e trasparenza per affrontare il cambiamento climatico. xh7/mgg/gtr