Lavoro, Gionfriddo (Manpower)”Transizione ecologica influenza mercato”

MILANO (ITALPRESS) - "La transizione ecologica sarà uno dei principali fattori che influenzeranno il mercato del lavoro, basti pensare che entro il 2030 nei settori dell'energia pulita, dell'efficienza e delle tecnologie a basse emissioni potrebbero essere creati fino a 30 milioni di posti di lavoro nel mondo". Lo ha detto Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia. Manpower ha aperto in Italia oltre 2.000 ricerche per profili "verdi" appartenenti a diverse aree di competenza e con vari livelli di esperienza in ambito sostenibilità. xh7/mgg/gtr