ROMA (ITALPRESS) – “Siamo già a circa 45mila domande arrivate. La piattaforma” per l’occupazione “sta funzionando e questo vuol dire che una parte del percorso l’abbiamo fatta, abbiamo messo la prima pietra ma ora bisogna costruire una serie di passaggi che ci facciano leggere i bisogni delle persone e le modalità con cui riusciamo a rispondere costruendo un percorso”. Così la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ad Agorà su Rai3.

Riguardo alla sicurezza sul lavoro, “dobbiamo impegnarci tutti per far in modo che le norme siano più efficaci. Abbiamo un impianto normativo molto corposo però a volte le norme vengono sottovalutare o addirittura disapplicate. E’ una questione anche di cultura, sensibilità, prevenzione e informazione, dobbiamo parlare di più di sicurezza anche nelle scuole”.

