ROMA (ITALPRESS) – “Investire in prevenzione è una assoluta priorità. La scelta di migliorare l’efficacia delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è una assoluta priorità ed oggi ci misuriamo con proposte realistiche, di graduale crescita delle attività legate alla prevenzione, che propongono maggiori tutele e strumenti per garantirle”. Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in un’intervista a Il Sole 24 Ore commentando le politiche di bilancio Inail per il prossimo anno, con il raddoppio delle risorse a disposizione per rafforzare le misure di prevenzione e gli strumenti a disposizione dei datori di lavoro per ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro

“Un bilancio significativo che rappresenta un’inversione di tendenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, afferma.

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]