SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Continua la campagna di ammodernamento dei Centri per l’Impiego della Liguria. Questo pomeriggio l’assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Augusto Sartori, ?accompagnato dal senatore Gianni Berrino, ha consegnato alla ditta Edilfera Srl di Sanremo le chiavi per dare il via ai lavori di riqualificazione e potenziamento dei locali del Centro per l’Impiego che ha sede al secondo piano del Mercato Annonario di via Martiri della Libertà 5. L’attività di progettazione del restyling tecnologico e di grafica ambientale (basata su una nuova identità visiva tramite utilizzo di colori e grafiche) dei C?pi è stata avviata da Regione Liguria a partire dal 2021. L’investimento complessivo a disposizione per il potenziamento infrastrutturale e dell’organico dei Centri per l’Impiego è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all’ammodernamento delle sedi.

Al termine di tutti i lavori previsti?, i Centri per l’Impiego della Liguria saranno 14?. Inizialmente erano 15?, ma per la città di Chiavari è stata colta l’opportunità di allocare il Cpi e il Collocamento Mirato nella stessa sede. Nelle sedi di Ventimiglia, Albenga e Chiavari i lavori sono già stati completati negli scorsi mesi.

L’investimento previsto per la sede di Sanremo è pari a 550 mila euro ed i lavori prevedono la valorizzazione funzionale dell’immobile, la sua messa a norma nonchè la standardizzazione del layout distributivo e grafico in congruità con gli altri Centri per l’Impiego. Principalmente verrà realizzata una nuova distribuzione degli spazi interni con sostituzione di controsoffittature, saranno adeguati gli impianti elettrici, informatici, antincendio, termici e meccanici e verranno effettuate opere murarie e di finitura. La consegna in data odierna prevede che i lavori inizino operativamente entro la fine del mese; il termine degli stessi è previsto per la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

“Come già fatto altre volte? – dichiara l’assessore regionale Augusto Sartori -, ?ad esempio un mese fa abbiamo consegnato le chiavi all’impresa che eseguirà i lavori in quello di Genova Centro, con importanti investimenti riqualifichiamo un nuovo Centro per l’impiego di Regione Liguria per far sì che tutti e 14 siano moderni e funzionali sia per l’utenza sia per chi ivi lavora. In questo periodo storico, in cui nella nostra regione abbiamo un calo della disoccupazione in quanto contemporaneamente abbiamo anche una maggiore offerta di lavoro, i Centri per l’Impiego sono sempre più un punto di riferimento per chi cerca e offre opportunità professionali. Desidero ricordare che essi sono anche le sedi per l’attuazione del programma Gol avviato nel luglio 2022 e che, al 31 ottobre, vede in Liguria quasi 30 mila utenti presi in carico con circa 23 mila già inseriti in percorsi di politica attiva e 6 mila iscritti ad un corso di formazione di cui oltre 2 mila già terminato positivamente”.

