Corretta somministrazione acque nei bar, accertate dai Nas 256 violazioni

ROMA (ITALPRESS) - Nel mese di luglio i Carabinieri del Nas - d'intesa con il Ministero della Salute - hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Nel complesso sono state effettuate 272 ispezioni e sono stati prelevati 53 campioni per le analisi di laboratorio. Le verifiche hanno evidenziato 147 situazioni non conformi (pari al 54% dei controlli), con la segnalazione di 126 persone alle competenti Autorità amministrative e sanitarie. Gli accertamenti esperiti hanno evidenziato la sussistenza di 256 violazioni complessive. Nel corso delle attività è stata contestata un'infrazione penale per commercio di alimenti con segni mendaci, 255 sanzioni amministrative per irregolarità nelle indicazioni per la vendita e somministrazione dei prodotti non preimballati, per carenze igienico-strutturali, procedurali ed autorizzative per un importo complessivo di circa 175 mila euro. Sono stati sequestrati 2 mila litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi ed è stata disposta la sospensione dell'attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali e/o autorizzative per un valore commerciale stimato in circa 4,7 milioni di euro. col5/azn (Fonte video: Carabinieri)