Tg News – 12/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Germania sui migranti: “Confermate espulsioni in Italia” - Iran: “Nessun negoziato con Usa su estensione cessate il fuoco” - Caos in Sicilia per l’eruzione dell’Etna, saltati 700 voli - Sant’Anna di Stazzema, Mattarella: “Volontà di dominio si riaffaccia” - Caso Ranucci, a Rebibbia l’interrogatorio di Lavitola - Caro Vacanze, mangiare e dormire fuori costa il 3,4% in più del 2025 - Temperature tropicali e 20 giorni consecutivi di afa - Geologo: "I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati" - Previsioni 3B Meteo 13 Agosto azn