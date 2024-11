CATANZARO (ITALPRESS) – “Anas è prossima a formalizzare la richiesta di apertura H24, nel periodo delle festività natalizie, fino all’Epifania, della galleria della Limina che rimarrà aperta anche di notte, con il cantiere in sicurezza, al fine di garantire una migliore fruibilità nel territorio della Locride”.

Lo comunica l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. “Esprimo soddisfazione per la rinnovata sensibilità che Anas, nella persona del capo compartimento ingegner Francesco Caporaso, ha dimostrato accogliendo l’appello avanzato, insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, di apertura della galleria per garantire il traffico veicolare ed evitare disagi agli automobilisti nel periodo delle festività natalizie. Nei prossimi giorni, dopo aver approfondito ulteriormente la nostra richiesta per la sospensione dei lavori nel periodo tra il week end precedente il Natale e fino all’Epifania, ci sarà la comunicazione ufficiale di Anas”.

“Inoltre, fra qualche settimana, avremo un altro incontro con Anas al fine di verificare il cronoprogramma dei lavori di ammodernamento delle gallerie Limina e Torbido, il prolungamento a Nord e a Sud del tratto della nuova S.S. 106 della Locride, compreso il tratto della nuova 106 Locri Ardore che era stato eliminato dall’accordo di programma nel 2017 e che ora, invece, è stato di nuovo reinserito dall’attuale Governo regionale guidato dal presidente Occhiuto” conclude.

– Foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).