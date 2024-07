ROMA (ITALPRESS) – A grande richiesta, si aggiungono nuove date del Laura Pausini World Tour Winter 2024. Raddoppiano, infatti, anche gli appuntamenti di Bari, venerdì 15 e sabato 16 novembre al PalaFlorio, e Roma lunedì 18 e martedì 19 novembre al Palazzo dello Sport. Si tratterà del quarto show nel capoluogo pugliese e del sesto show nella capitale in meno di un anno, per Laura Pausini, che con il suo decimo tour mondiale ha superato i 450mila spettatori, registrando sold out nelle arene e nei palazzetti più prestigiosi in Europa, Sud America e negli Stati Uniti, con un incremento che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma l’artista femminile più performante del nostro paese. La nuova leg del suo decimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, debutterà il 4 novembre alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e proseguirà a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina. I biglietti delle nuove date di Bari e Roma sono disponibili su Ticketone.

foto: ufficio stampa Goigest

