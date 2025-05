L’attivista maltese Robert Aquilina a Palermo per rendere omaggio a Giovanni Falcone

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Robert Aquilina, noto attivista anticorruzione e rappresentante della Fondazione Falcone a Malta, si è recato a Palermo per partecipare alla solenne commemorazione in occasione dell’anniversario dell’assassinio del giudice antimafia Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta, avvenuto il 23 maggio 1992.

Aquilina ha tracciato un toccante parallelo tra l’assassinio del giudice Falcone e l’uccisione della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. “Giovanni Falcone è stato brutalmente ucciso con lo stesso metodo infame con cui è stata assassinata Daphne Caruana Galizia nel nostro Paese,” ha dichiarato Aquilina, facendo riferimento all’uso di un’autobomba in entrambi gli attentati.

Ha sottolineato la responsabilità morale di ogni cittadino nel portare avanti la lotta per la giustizia e la verità. “Ognuno di noi ha il dovere morale di continuare la lotta per cui questi eroi hanno sacrificato la propria vita,” ha affermato Aquilina, mettendo in evidenza l’eredità duratura di Falcone e Caruana Galizia nella battaglia contro la criminalità organizzata e la corruzione.

