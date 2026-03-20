Latitanti dal 1999 per un omicidio nel Casertano, arrestati in Albania

CASERTA (ITALPRESS) - Nella mattinata di oggi, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino, due cugini albanesi rispettivamente di 50 e 47 anni colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati dei reati di omicidio e tentato omicidio ed irreperibili dal 1999. I due, condotti in carcere anche grazie alla collaborazione con la Polizia di Frontiera, rientravano nel progetto "Wanted 2025" della Polizia di Stato e al termine di una serrata indagine, durata circa un anno, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, sono stati localizzati dalla polizia albanese su quel territorio. I due, identificati a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, erano ricercati per l'omicidio e il ferimento, avvenuti a Cesa (CE) nel 1999, di due connazionali per motivi relativi alla spartizione dei proventi di attività illecite. tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)