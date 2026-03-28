L’assessore Venturini all’assemblea provinciale Avis

VENEZIA (ITALPRESS) – Un incontro per discutere sull’andamento delle attività nel territorio provinciale e approvare il bilancio: questo pomeriggio si è tenuta l’assemblea Avis della provincia di Venezia, all’Istituto superiore Algarotti di Cannaregio. Presenti le 43 Avis comunali e di base con i loro delegati provenienti da tutta la provincia.

A portare i saluti dell’Amministrazione è stato l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, insieme al presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

“Vi ringrazio per aver scelto Venezia per questa assemblea e per l’amicizia che avete sempre dimostrato a questo territorio – ha detto l’assessore Venturini – Un territorio che vi è grato, perché non solo garantite la tenuta del sistema sanitario, visto che se si dovesse spegnere l’Avis si spegnerebbero ospedali e sale operatorie, ma perché prima di tutto promuovete la cultura del dono, sempre più difficile di questi tempi e messa in difficoltà da periodi come il Covid, la ripartenza, la crisi economica. Ma Avis ha saputo cambiare registro, adattarsi, capire quali erano i messaggi più importanti da lanciare ed è sempre stata particolarmente attenta ai giovani. E’ impegnata in un lavoro di sensibilizzazione nei loro confronti: Avis cerca di essere presente nello sport, o nella scuola. E’ importante capire come comunicare ai ragazzi. Il grande lavoro di Avis è proprio la promozione della cultura del dono attraverso un linguaggio che si adegua all’interlocutore”, ha concluso Venturini.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).