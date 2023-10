CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessore dell’Industria, Anita Pili, ha partecipato questa mattina a Roma alla riunione della Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, alla presenza del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Emanuele Fitto e del Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Presenti anche Anci e Upi. Nella Sala Verde di Palazzo Chigi si è tenuto un confronto sulle misure relative a Ambiente ed Energia in cui sono state portate le osservazioni delle Regioni sullo stato di avanzamento dei progetti. “Un momento importante di confronto – ha detto l’assessore Pili – in cui verificare lo status dei bandi a valere sul PNRR e monitorarne l’effettiva riuscita. Le Regioni sono a disposizione nel perimetro delle loro competenze a lavorare insieme per facilitare la spendita delle risorse destinate agli investimenti”.

Foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).