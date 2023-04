CAGLIARI (ITALPRESS) – “Portiamo avanti un’interlocuzione continua e proficua con i sindacati regionali. Il lavoro è un obiettivo trasversale per assicurare il benessere sociale e lo sviluppo della nostra isola. E’ sempre più necessaria una programmazione seria e lungimirante dei fondi comunitari, statali e regionali, in coordinamento con gli altri assessorati, anche sull’utilizzo delle risorse europee. La Sardegna deve diventare produttiva”. Lo afferma l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai a margine dell’incontro svolto stamane, nella sede dell’assessorato regionale del Lavoro, con le rappresentanze sindacali regionali per fare il punto della situazione sugli interventi di politica attiva del lavoro in attuazione della programmazione regionale, l’analisi dei bisogni dei territori e relativi problemi occupazionali, nonchè le prospettive delle aree di crisi. “Basta con il mero assistenzialismo – ha proseguito Lai – le politiche del lavoro devono essere finalizzate all’inserimento lavorativo ed alla costruzione di una nuova economia innovativa, sostenibile e inclusiva per tutti i sardi. Come assessorato del Lavoro siamo impegnati nel ricostruire l’intera filiera formativa, che dovrà garantire percorsi di formazione co-progettati con i territori e le imprese, mirati alle richieste reali del mercato del lavoro”.

A breve l’assessorato del Lavoro convocherà una cabina di regia regionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali per approfondire le possibili azioni di sviluppo nei territori, finalizzati al mantenimento, creazione e promozione dell’occupazione.

foto: ufficio stampa Regione sardegna

(ITALPRESS).