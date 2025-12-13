L’assessora Manca lancia i voucher formativi per manutentori aeronautici

CAGLIARI (ITALPRESS) – “In Sardegna, il comparto della manutenzione aeronautica sta vivendo una fase di significativo ampliamento, grazie alla presenza di nuove iniziative industriali, al consolidamento di operatori già attivi nel settore, all’avvio di investimenti strutturali negli scali regionali e al potenziamento dei servizi di supporto alle operazioni di manutenzione. Questo scenario in espansione – ha sottolineato l’assessora del Lavoro – porterà ad un aumento tangibile della domanda di professionalità tecniche in grado di operare secondo gli standard internazionali ENAC/EASA. Sulla base delle analisi condotte da diversi osservatori internazionali, il settore della manutenzione aeronautica si conferma tra quelli con il più elevato fabbisogno di personale qualificato a livello europeo”. Con questa premessa l’assessora del Lavoro Desirè Manca ha illustrato il nuovo intervento sperimentale destinato ai giovani, dai 18 ai 30 anni, diplomati, disoccupati e residenti in Sardegna, che punta a favorire l’accesso alla formazione aeronautica attraverso l’erogazione di voucher individuali finalizzati al conseguimento della Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA).

“Con questo intervento abbiamo pensato anche a chi vorrebbe formarsi in un settore con altissime potenzialità ma non se lo può permettere, intendiamo infatti rimuovere le barriere economiche che potrebbero limitare la partecipazione a tali percorsi formativi, garantendo a tanti ragazzi sardi l’opportunità di intraprendere una professione ad alta specializzazione e con rilevanti prospettive occupazionali”.

Il voucher comprenderà la quota di iscrizione al percorso LMA, le attività di pratica in hangar e su aeromobili certificati, i materiali didattici, oltre ad un ulteriore importo forfettario per le spese di vitto e alloggio. Sarà l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) ad occuparsi dell’attivazione dell’Avviso, nel quale saranno definiti tutti i requisiti di partecipazione.

