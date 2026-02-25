Home Video News Pillole L’Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie, in servizio da...
L’Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie, in servizio da marzo
MESSINA (ITALPRESS) - L’Asp di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure, 24 Psicologi delle Cure Primarie entrano ufficialmente in servizio, a partire all’1 marzo, su tutto il territorio provinciale, andando a rafforzare l'offerta sanitaria. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa, segna un cambio di passo: i professionisti opereranno all'interno delle Case di Comunità, i nuovi nodi centrali del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo il supporto psicologico un servizio di facile accesso e radicato nel quotidiano dei cittadini. fsc/gtr