VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore regionale alle politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha inaugurato oggi a Chioggia i lavori di ristrutturazione del Centro Residenziale per Anziani IPAB F.F. Casson per i quali la Regione ha riconosciuto il finanziamento dell’intervento ed approvato la ristrutturazione con copertura finanziaria mediante risorse del Fondo sanitario a restituzione, il cosiddetto “fondo di rotazione” per 1.000.000 di euro. Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il Vescovo Giampaolo Dianin, che ha benedetto la struttura.

Il Progetto, realizzato in circa un anno, ha permesso di riqualificare dal punto di vista strutturale ed impiantistico il piano primo e parte del piano terra del Centro servizi per anziani, con la realizzazione di 25 posti letto; di riorganizzare gli spazi ad uso spogliatoi al piano terra lato nord-ovest con chiusura e climatizzazione della terrazza al piano primo per realizzare un giardino d’inverno ed una “zona palestra”; di realizzare un volume in ampliamento su due livelli con spazi operativi al piano terra (lavoro infermieri e attività ambulatoriali) e servizi collettivi del nucleo al primo piano.

“Si continua a viaggiare – ha detto Lanzarin – nella direzione di incrementare, a Chioggia come in tutto il Veneto, strutture e servizi da dedicare agli anziani, alla luce dell’aumento dell’aspettativa di vita e del più alto indice d’invecchiamento della popolazione. Un dato indica chiaramente quale sia l’importanza che la Regione assegna a questo settore: in Veneto abbiamo 340 Case di Riposo con 32.000 posti letto, che presto diventeranno 36.000 sulla base della programmazione vigente. I posti letto negli ospedali sono invece 17.000, a dimostrazione di quanto strategico sia il settore delle iniziative sul fronte sociale e dell’anziano. Con lo stesso meccanismo del fondo di rotazione usato qui a Chioggia – ha ricordato l’Assessore – dal 2018 a oggi abbiamo anche introdotto 70 milioni di nuovi investimenti complessivi che sono andati ad aggiungersi alle varie altre fonti di finanziamento”.

L’Assessore, ricordando che in questi giorni decorre il quinto anniversario della pandemia del Covid, ha ringraziato in particolare il personale che, “oggi come allora – ha detto – getta il cuore oltre l’ostacolo, con professionalità e dedizione. Anche per questo – ha aggiunto – considero un bel successo l’apertura del corso di infermieristica anche a Chioggia, augurandomi che tanti giovani vogliano intraprendere una professione difficile ma con un grandissimo plusvalore sul piano umano”.

