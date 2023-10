ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare il lancio ufficiale di nuova Clio, Renault Italia ha organizzato un’esclusiva diretta streaming, andata in onda in contemporanea in tutte le sue concessionarie sul territorio. Sono stati 74 i dealer che, in tutta Italia, hanno organizzato nello stesso momento un evento di lancio, culminato con la diretta streaming; oltre 4.000 i partecipanti all’interno delle concessionarie. Protagonista della serata, con una performance musicale esclusiva, Max Pezzali, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. La city car della Losanga, totalmente reinventata, arriva nelle concessionarie italiane con un grande evento di lancio tenutosi in contemporanea presso tutti i dealer sul territorio. La diretta streaming è stata un vero e proprio show, presentato dal noto conduttore Federico Russo, che ha interagito con il pubblico collegato nelle concessionarie e ha ripercorso la storia del modello grazie agli interventi dell’Amministratore Delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli, e del Direttore Marketing di Renault Italia, Biagio Russo.

Durante la diretta streaming, Max Pezzali ha regalato al pubblico, in esclusiva, un’emozionante performance live, narrando alcuni dei momenti più salienti della sua carriera e della sua vita personale, ripercorrendo in musica e parole gli anni delle 5 generazioni di Renault Clio. Dall’inizio degli anni 90, infatti, Max Pezzali ha legato la sua storia musicale a quella di milioni di italiani. Tutte le sue canzoni hanno saputo raccontare la vita nelle sue mille sfaccettature: amori, amicizie, esperienze e delusioni. Note e parole che vibrano di emozioni, diventate iconiche come l’artista, uno dei più grandi della scena musicale italiana. Molto promettenti i primi risultati commerciali del modello, con oltre 1.800 i clienti che hanno scelto Nuova Renault Clio dall’apertura ordini avvenuta a metà luglio. L’allestimento Esprit Alpine, vera novità di questo nuovo capitolo della storia di successo di Clio, rappresenta oltre il 20% del mix complessivo. Il motore E-Tech full hybrid, fiore all’occhiello della gamma motori di Nuova Renault Clio, rappresenta la motorizzazione più venduta con il 37% del mix. “Quella con Clio è la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti, una storia d’amore che dura ormai da 33 anni. Fa parte di uno dei valori fondanti della Marca: il rispetto e la valorizzazione della nostra eredità. E’ un classico che, come tutti i classici, non smette mai di emozionare. Ma come tutte le storie d’amore deve rinnovarsi costantemente e noi l’abbiamo reinventata totalmente affinchè sappia continuare ad emozionare, come e più di prima! E poichè tra tutte le arti, la musica è quella più capace di evocare emozioni, per l’evento di lancio nazionale abbiamo voluto legare la nostra icona ad una delle maggiori icone del panorama musicale italiano, come Max Pezzali” ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).