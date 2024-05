Lancia riparte da Ypsilon, forme nuove e tanta grinta

ROMA (ITALPRESS) - La nuova Lancia Ypsilon è arrivata nei 70 showroom di tutt’Europa e promette di conquistare tanti automobilisti, anche in Italia. Grazie agli ecoincentivi nel nostro Paese il listino scende a 20.900 euro per l’ibrido e a 22.900 euro per la full electric versione base. Con il motore elettrico da 156 cavalli e la batteria da 51 kWh l’autonomia arriva a 403 chilometri, che diventano più di 500 nel ciclo urbano. La versione ibrida è invece alimentata da un motore da 1.200 (milledue), 3 cilindri e 100 cavalli di potenza abbinato a una tecnologia ibrida a 48V, che consente di arrivare a una velocità massima di 190 km/h, e passare da 0 a 100 in 9 secondi. Le emissioni superano di poco i 100 grammi di Co2 per km. tvi/gtr