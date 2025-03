Lancia al fianco di Cassina per la Milano Design Week 2025

TORINO (ITALPRESS) – Dopo il successo della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, frutto della collaborazione tra due eccellenze del Made in Italy, il legame tra Lancia e Cassina si rinnova in occasione della Milano Design Week 2025, il prestigioso evento in programma dal 7 al 13 aprile nel capoluogo lombardo.

Alla base della partnership vi è la condivisione di valori fondamentali per entrambi i marchi leader nei rispettivi ambiti di attività, l’Automotive e l’Interior Design, come l’italianità, l’impegno per la ricerca, l’innovazione e l’attenzione all’ambiente.

L’alchimia di questi elementi ha dato vita all’esclusiva Nuova Ypsilon Edizione Cassina in cui comfort, eleganza e cura dei dettagli si fondono in una visione sofisticata del design. Per tutto il periodo della Design Week 2025, Lancia mette a disposizione di Cassina un esclusivo servizio di courtesy car svolto con tre esemplari di Nuova Ypsilon Edizione Cassina.

Le vetture saranno anche utilizzate da ospiti e personalità per i trasferimenti tra il Cassina Store Milano e il Teatro Lirico Giorgio Gaber, dove si svolgerà il progetto Staging Modernity, che celebra il 60° anniversario della produzione della Collezione Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand® editata da Cassina.

Autentico manifesto del comfort e dell’eleganza italiana, la Nuova Ypsilon Edizione Cassina si contraddistingue, all’esterno, per l’affascinante livrea Blu Lancia mentre all’interno ogni dettaglio è stato curato per creare un ambiente accogliente e ricercato. La collaborazione con Cassina, infatti, si riflette nella cura dei dettagli stilistici, nella scelta dei materiali e dei colori, che accentuano la sensazione di sentirsi a casa ovunque ci si trovi.

Tra questi elementi spiccano l’esclusivo tavolino multifunzionale firmato Cassina; il velluto Blu Lancia dei sedili riscaldabili e massaggianti con trama a cannelloni; i pregiati materiali sviluppati in un’ottica più sostenibile e realizzati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico “panno Lancia”.

La Nuova Ypsilon Edizione Cassina, la versione best-in-class del segmento B hatchback premium, che propone motorizzazioni 100% elettriche o ibride, ponendola al vertice del segmento per versatilità ed efficienza, adottando un approccio attento alle tematiche ambientali.

Inoltre, la versione top di gamma è l’unica della sua categoria ad offrire di serie la Guida Autonoma di livello 2, oltre a vantare il sistema di infotainment S.A.L.A., l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia. Di serie anche l’ampio display da 10.25″, il miglior sistema standard di ausilio al parcheggio e il sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione.

Infine, va ricordato che la partnership tra Lancia e Cassina va oltre la creazione di quest’opera d’arte in movimento. Infatti, nelle esclusive Casa Lancia, le rinnovate concessionarie del brand caratterizzate da una nuova Corporate Identity, spiccano i raffinati arredi firmati Cassina che, insieme a materiali preziosi e all’alternanza di tonalità chiare e scure, trasmettono ai visitatori un’autentica sensazione di home feeling, tipica di una casa italiana. Del resto, le Case Lancia non sono semplici showroom, ma vere e proprie boutique, dove il cliente vive una brand experience coinvolgente. Il tutto valorizzato dalla luce naturale che attraversa le grandi vetrate della struttura mettendo in risalto le vetture esposte, come fossero bellissime sculture da ammirare in ogni dettaglio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).