Precipita durante i lavori al Colosseo, morto un operaio

ROMA (ITALPRESS) – Tragedia sul lavoro la scorsa notte al Colosseo. Un operaio specializzato per lavori in fune in quota è morto in seguito a un incidente avvenuto all’interno dell’Anfiteatro Flavio. A renderlo noto il ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo, che “si stringono accanto ai familiari” dell’operaio.
“In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto”, si legge.
“Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
-Foto di repertorio IPA Agency-
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