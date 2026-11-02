A Casablanca 38 macellai formati per opportunità di lavoro in Italia, Salzano “La mobilità regolare si costruisce prima della partenza”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Trentotto cittadini marocchini hanno completato a Casablanca un percorso di formazione professionale e linguistica finalizzato a opportunità di lavoro nei reparti macelleria della rete Conad in Italia. Lo riporta l’ambasciata d’Italia in Marocco in una nota.

La consegna degli attestati è prevista questo pomeriggio presso la Cité des Métiers et des Compétences di Casablanca-Settat, con la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano. Il progetto, promosso da Synergie Italia con la collaborazione di partner italiani e marocchini, nasce dalle esigenze di personale qualificato della grande distribuzione italiana.

La formazione, svolta direttamente in Marocco, ha unito l’apprendimento della lingua italiana alla preparazione professionale specifica. All’iniziativa hanno contribuito anche l’associazione LUNA e la Cité des Métiers et des Compétences.

Il programma si inserisce nel quadro dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede percorsi di formazione nei Paesi d’origine per favorire l’ingresso regolare di lavoratori in Italia. “La mobilità regolare si costruisce prima della partenza. Qui a Casablanca, 38 lavoratori marocchini sono stati formati per rispondere alle esigenze concrete delle imprese italiane”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano in vista della cerimonia.

“L’Italia ha bisogno di competenze qualificate. Il Marocco anche”, ha aggiunto Salzano. “Il forte sviluppo industriale marocchino rende ancora più importante costruire percorsi di formazione e mobilità che tengano conto delle esigenze produttive di entrambi i Paesi”.

L’esperienza di Casablanca potrà offrire un riferimento per sviluppare iniziative analoghe in altri settori professionali, rafforzando la collaborazione tra imprese e organismi di formazione italiani e marocchini.

– foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).