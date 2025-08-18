Lamborghini, Winkelmann “Marchio in crescita, rinnovata intera gamma”

MONTEREY (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La 'Fenomeno' è un'edizione few off, verrà prodotta solo 29 volte, è tutta venduta, e si concentra su due concetti: uno è il design, l'altro è la performance". A dirlo Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, in occasione della 74esima edizione del Pebble Beach Concours d’Elegance. f11/fsc/azn