Lambiase (Open Fiber) “Salerno tra le città più cablate d’Italia”

SALERNO (ITALPRESS) - "Open Fiber a Salerno ha investito 15 milioni di euro, abbiamo coperto circa 60mila unità immobiliari. È tra le città più cablate d'Italia. Stiamo abilitando la digitalizzazione a tutta la popolazione, compresa la Pubblica amministrazione. In più stiamo dando uno sviluppo sostenibile alla città". A dirlo Luigi Lambiase, field manager di Open Fiber Area Campania, in occasione del collegamento alla rete in fibra ottica dello storico complesso conventuale di San Michele a Salerno. col/fsc/gtr/gsl