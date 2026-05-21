Ponte Stretto, Salvini “Aspettiamo parere Consiglio Superiore, sono fiducioso”

MARSALA (TRAPANI) - "Sul Ponte sullo Stretto sono a lavoro i tecnici. Aspettiamo il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e tutti i passaggi tecnici che la Corte dei Conti ci ha richiesto in più". Lo ha detto all'Italpress il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita a Marsala in occasione della chiusura della campagna elettorale di Giulia Adamo, ex presidente della Provincia di Trapani e deputata regionale, ora ricandidata a sindaco. "Conto che quanto prima arrivi all'attenzione della Corte dei Conti il progetto, con tutti i pareri supplementari che ci hanno chiesto - ha aggiunto il ministro Salvini - io sto seguendo tutte le interlocuzioni con l'Europa e la commissione europea. Voglio essere fiducioso. I tempi non dipendono solo da me". xa3/sat/mca2