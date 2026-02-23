L’ambasciata d’Italia a Baku dedica la sala riunioni ad Attanasio, Iacovacci e Milambo

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – “Il personale dello Stato a Baku ha onorato l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, e l’autista del Pam, Mustapha Milambo, nel quinto anniversario della scomparsa”. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia a Baku in un post su X. “La sala riunioni dell’ambasciata è stata a loro intitolata, con l’apposizione di una targa commemorativa”, prosegue il messaggio.
-Foto account X ambasciata d’Italia a Baku-
(ITALPRESS).
