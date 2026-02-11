ROMA (ITALPRESS) – I San Antonio Spurs passano a Los Angeles nella notte di regular season della Nba, stendendo per 136-108 i Lakers, in formazione d’emergenza. Nei padroni di casa assente infatti LeBron James, per un’infiammazione al piede, oltre a Luka Doncic, Austin Reeves e Marcus Smart. Si tratta della diciottesima partita stagionale saltata dal 41enne, che non potrà raggiungere le 65 presenze in questa annata e, per la prima volta dopo 21 anni di fila, non potrà essere eletto in uno dei migliori quintetti della Nba. Risponde presente, invece, un Victor Wembanyama capace di mettere a segno 37 punti nella prima metà di gara, per chiudere poi a quota 40 nei 26 minuti passati in campo. Il francese è soltanto il terzo giocatore, nelle ultime 50 stagioni, a raggiungere i 40 punti giocando non più di 27 minuti. Per lui, da segnalare anche 12 rimbalzi. Gli Spurs rimangono così al secondo posto nella Western Conference, alle spalle degli Oklahoma City Thunder.

Gli Houston Rockets hanno la meglio sui Los Angeles Clippers per 102-95, grazie ai 26 punti messi a referto da Kevin Durant e ai 22 di Alperen Sengun. Le due formazioni si affronteranno nuovamente stanotte, a 24 ore di distanza. Ottava sconfitta di fila per i Dallas Mavericks, costretti ad arrendersi anche di fronte ai Phoenix Suns per 120-111. La squadra dell’Arizona si impone grazie ai 23 punti di Dillon Brooks e ai 19 di Devin Booker. A Dallas non basta una prestazione da 31 punti di Naji Marshall, a cui si aggiungono i 27 di Cooper Flagg. L’ultima vittoria per i Mavericks rimane quella datata 22 gennaio ai danni dei Golden State Warriors. Si interrompe, infine, a quattro partite la striscia di sconfitte consecutive degli Indiana Pacers, che contro i New York Knicks passano all’Overtime per 137-134. Protagonisti della vittoria Pascal Siakam con 30 punti e Andrew Nembhard con 24 punti e 10 assist.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).