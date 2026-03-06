Lakers ko a Denver, Golden State vince a Houston all’overtime

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Los Angeles Lakers ko a Denver nel big match della notte di Nba tra giovedì e venerdì. La sfida tra Jokic e Doncic la vince il serbo, che mette giù una tripla doppia da 28 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Fondamentale l’apporto di Jamal Murray, a referto con 28 punti e 7 assist. Non bastano ai californiani i 27 punti e 11 rimbalzi della stella slovena.

Pesante successo esterno per Golden State, che passa a Houston dopo un overtime: 115-113 per i Warriors, trascinati dai 26 punti e 9 rimbalzi di Brandon Podziemski. Reed Sheppard ne mette 30 in uscita dalla panchina, ma i Rockets perdono la seconda partite nelle ultime tre.

San Antonio doma Detroit in casa 121-106. Victor Wembanyama protagonista assoluto con 38 punti e 16 rimbalzi. Non è da meno De’Aaron Fox con 29 punti e 5 rimbalzi. I Pistons si arrendono nonostante i 26 punti e 8 assist di Cade Cunningham. Minnesota la spunta su Toronto in casa 115-107. Anthony Edwards top scorer con 22 punti. Bene anche Rudy Gobert (18 punti+12 rimbalzi), Julius Randle (17 punti+8 assist) e Donte DiVincenzo (16 punti+5 rimbalzi).

Successo al cardiopalma per Orlando, che si salva allo scadere contro Dallas: 115-114 per i Magic, sotto 110-114 a 38 secondi dalla fine, vincono grazie alla tripla del -1 di Jalen Suggs e al buzzer beater di Wendell Carter Jr. Phoenix ko in casa contro Chicago: 105-103 per i Bulls con un Collin Sexton in grande spolvero da 30 punti e 5 assist. Ventisette punti per Devin Booker, ma i Suns vedono interrompersi una serie positiva di due vittorie. Miami non sbaglia in casa contro Brooklyn.

In Florida finisce 126-110 per gli Heat con Tyler Herro (25) e Bam Adebayo (21) oltre quota 20 punti. 27 punti e 13 rimbalzi per Michael Porter Jr, ma i Nets subiscono la decima sconfitta consecutiva. Utah passa a Washington 122-112. Trentadue punti per Ace Bailey e 27 punti+11 assist per Isaiah Collier. Julian Reese ultimo a mollare dei Wizards con 18 punti e 20 rimbalzi.

