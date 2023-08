CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un confronto positivo con la Ministra Calderone, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti della governance con le regioni. Un tavolo tecnico che si arricchirà di ulteriori tavoli tematici. Il Governo ha scelto di andare oltre l’assistenzialismo e ridare dignità al lavoro. La Regione Sardegna sta facendo la sua parte”. Lo dichiara l’assessore del Lavoro della Regione Sardegna, Ada Lai, a margine del confronto in videoconferenza tra la ministra del Lavoro Marina Calderone e gli assessori regionali per fare il punto sull’attuazione della misura che definirà i criteri per i percorsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito di Cittadinanza al Sostegno Formazione e Lavoro. “I nostri centri per l’impiego hanno già profilato gli occupabili, che sono meno di 5.000 – ha proseguito -. A loro arriverà un’ulteriore comunicazione da parte dei nostri uffici per confermargli che saranno presi in carico per essere accompagnati nei programmi di politica attiva per il lavoro, dalla formazione ai cantieri occupazionali. Il nostro sistema dei servizi per il lavoro si è già attivato per accompagnare i percettori della nuova misura in un percorso di supporto e formazione finalizzata all’inserimento lavorativo”.

“Il Ministero del Lavoro e l’INPS – ha aggiunto – ci hanno fornito i primi chiarimenti utili, che confermano come la partecipazione a percorsi di politica attiva potrà procedere senza soluzione di continuità, integrando la condizionalità prevista dal nuovo paradigma, che prevede che l’Inps eroghi il sostegno solo dopo aver ricevuto le informazioni relative all’attivazione dei beneficiari”.

“I percettori del servizio formazione lavoro – ha aggiunto Lai – inizieranno a utilizzare la nuova piattaforma SIISL a partire dal 1° settembre 2023. Il SIISL, Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, che sarà gestita dal Ministero del Lavoro come previsto dal decreto lavoro va proprio nella direzione di costruire un sistema informativo più efficace per facilitare la ricerca del lavoro”.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).