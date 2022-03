L’agricoltura intelligente per lo sviluppo sostenibile

L’agricoltura intelligente per lo sviluppo sostenibile

L'agricoltura è in prima fila per la sostenibilità e anche le innovazioni possono guidare questo percorso grazie alle tecniche conservative e alla Precision Farming, come è emerso nel corso della tavola rotonda promossa da Maschio Gaspardo a Fieragricola 2022, a Verona. dac/sat/gtr