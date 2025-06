L’Agenzia Italpress e la cinese CCTV+ siglano l’accordo di partnership

ROMA (ITALPRESS) - Sancito a Roma, con lo scambio dei contratti, l'accordo di partnership tra l'Agenzia di stampa Italpress e la CCTV+, che fa parte di CMG-China Media Group, il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e l'agenzia di stampa video multimediale internazionale CCTV+. La partnership, annunciata a fine maggio, permetterà a Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina e al contempo di poter utilizzare video e feed dell'agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia e all'estero. La cerimonia dello scambio degli accordi di cooperazione è avvenuta all'Accademia nazionale dei Lincei fra il fondatore e direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, e Cao Ri, Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza del CMG in Europa. L'occasione è stata la celebrazione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, festeggiata con l’evento "Lo splendore delle luci, la bellezza condivisa”. . fsc/azn