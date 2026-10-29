FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “La Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha informato il Consiglio direttivo e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che lascerà il suo incarico il 7 febbraio 2027″. E’ quanto si legge in una nota della Bce. Il successore di Lagarde sarà nominato dal Consiglio Europeo, secondo la procedura prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

“Ho appena informato i miei colleghi governatori e lo staff della Banca centrale europea che rassegnerò le mie dimissioni con effetto dal 7 febbraio, al termine della riunione del Consiglio direttivo”. È quanto afferma, in un video messaggio sui social, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. “È stato un grande orgoglio e un grande privilegio – prosegue – guidare questa istituzione e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, supportato e portato avanti la missione che abbiamo in Europa: essere forti, solidi e assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Penso di lasciare un’istituzione con l’idea del buon lavoro fatto e di una banca centrale europea adatta al futuro”.

IL VIDEO

VON DER LEYEN “LAGARDE HA CONTRIBUITO AD ECONOMIA RESILIENTE”

“Christine! Grazie per tutto quello che hai fatto per l’Europa e per l’euro. Dalla pandemia alla guerra di aggressione della Russia, la tua mano ferma ha contribuito a mantenere la nostra economia stabile e resiliente”. Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo che Christine Lagarde ha annunciato che lascerà la guida della Banca centrale europea (Bce) il 7 febbraio 2027. “Hai promosso una maggiore integrazione finanziaria in patria. E sulla scena mondiale, incarni ciò di cui ogni valuta ha bisogno: fiducia e autorevolezza. È così che hai rafforzato la sovranità economica dell’Europa e consolidato il ruolo internazionale dell’euro, che per te era così importante. Il mondo ha bisogno di più leader come te. E spero che molte altre donne seguiranno le tue orme”, conclude.

COSTA “AL VIA OGGI IL PROCESSO DI NUOVA NOMINA PER BCE”

“Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce”, il processo per la nomina del successore di Christine Lagarde “sarà avviato oggi e procederà senza indugio”. E’ quanto scritto su X dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo l’annuncio della presidente della Banca centrale europea, che intende lasciare l’incarico il 7 febbraio 2027 e dunque in anticipo rispetto ala scadenza naturale. “Prendo atto con rispetto della sua decisione”, ha dichiarato Costa. “Durante tutto il suo mandato, ha guidato la Banca centrale europea con un forte senso del dovere e della responsabilità. L’Europa ha beneficiato della sua leadership in tempi incerti e del suo incrollabile impegno per il progetto europeo”, ha proseguito Costa. “Attraverso una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha fornito una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro. Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce, il processo per la nomina del suo successore sarà avviato oggi e procederà senza indugio, al fine di giungere a una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo, nella sua composizione per l’area dell’euro, conformemente alla procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).