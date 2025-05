Lagalla “Volo Palermo-New York segnale di crescita”

PALERMO (ITALPRESS) - “Da oggi, pur trattandosi inizialmente di un collegamento stagionale, ci auguriamo che il volo tra Palermo e New York operato da United Airlines possa presto diventare stabile e frequente nel corso della settimana. Questo nuovo collegamento rappresenta non solo un segnale della crescita del traffico passeggeri, ma anche una visione strategica della nostra città". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione del volo inaugurale operato da United Airlines che collega New York e Palermo. xd6/fsc/mca2