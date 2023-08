Lagalla “No allarmismi per stop al reddito di cittadinanza”

PALERMO (ITALPRESS) - "C'è sicuramente una fibrillazione legata a una preoccupazione oggettiva, ovvero quella che possa venire meno una fonte di sostentamento che in qualche caso è unica. In realtà il fenomeno va dimensionato nella sua reale portata, che non è totale". Così, in merito al reddito di cittadinanza, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, secondo cui "Occorre sapersi preparare a questa vicenda senza diciamo indurre allarmismi al di sopra della sua portata". xm3/vbo/gtr