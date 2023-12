Lagalla “Nessuna risposta dai Governi su inserimento Tari in bolletta”

PALERMO (ITALPRESS) - “I governi nazionali che si sono succeduti non hanno ancora trovato una risposta alla possibilità di mettere la Tari in bolletta, anzi le risposte che si sono succedute vanno in direzione negativa: questo contribuisce a un appesantimento economico per i Comuni, costretti ad accantonare risorse importanti e destinatari di un’evasione fiscale che offende la partecipazione democratica e depaupera ogni possibilità di intervento dei Comuni a sostegno della popolazione”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della celebrazione, all’hotel San Paolo Palace, per i cinquant’anni di Anci Sicilia. xd8/vbo/gtr